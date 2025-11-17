Haberler

Sultanbeyli'de Ahşap Binada Yangın: Bir Kişi Baygınlık Geçirdi

Güncelleme:
Sultanbeyli'de bir ahşap binanın 2. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sırasında tahliye edilen bir kişi baygınlık geçirdi, sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Veysel Karani Mahallesi Kur'an Kursu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, ahşap binanın 2. katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm katı sardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangın, bitişikte bulunan 4 katlı binaya sıçramadan kontrol altına alındı. Binadan tahliye edilen bir vatandaş, yaşadığı panik nedeniyle baygınlık geçirdi. Sağlık ekipleri vatandaşa olay yerinde müdahale etti.

Polis ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
