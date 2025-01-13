Sultan Sazlığı'nda Yangın: 250'den Fazla Kuş Türü Tehlikede

250'den fazla kuşa ev sahipliği yapan Sultan Sazlığı'nda yangın böyle görüntülendi

KAYSERİ - Kayseri'de 250'den fazla kuşa ev sahipliği yapan ve "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Sultan Sazlığı'nda çıkan yangına ekiplerin mücadelesi sürüyor.

Kayseri'nin Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerine sınırları bulunan Sultan Sazlığı'nda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangin çıktı. Rüzgarında etkisiyle kısa süre içerisinde büyüyen alevler alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma, ve Doğa Koruma ve Milli ParklarŞube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ovaçiftlik Mahallesi veSindelhöyükMahallesi sınırlarında yükselen alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

Çıkan yangın dron ile havadan da görüntülendi.