Süloğlu'nda tarla yangını: Buğday ekili alan zarar gördü
Edirne'nin Süloğlu ilçesinde çıkan arazi yangınında buğday ekili alanın yaklaşık 6 dönümü zarar gördü. Yangın kontrol altına alınırken, çıkış nedeni araştırılıyor.
Edirne'nin Süloğlu ilçesinde çıkan arazi yangınında buğday tarlası zarar gördü.
Süloğlu ilçesi Kovankaya mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede buğday ekili alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, ekili buğday tarlasının yaklaşık 6 dönümünde zarar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - EDİRNE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı