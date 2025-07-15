Süleymanpaşa'da Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Süleymanpaşa'da Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Olayda 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü ve bir yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Süleymanpaşa ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 00.30 sıralarında Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Vatan Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde, millet bahçesi önlerinde meydana geldi. İddiaya göre H.B. idaresindeki 59 ADV 838 plakalı araç, Barbaros Caddesi üzerinden Atatürk Bulvarı istikametine seyir halindeyken, E.A. yönetimindeki 59 AHV 008 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü E.A. (21) ve motosiklette yolcu olarak bulunan İ.E.D. (21) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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