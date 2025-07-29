Süleymanpaşa'da 63 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

Süleymanpaşa'da 63 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ailesinin ulaşamadığı 63 yaşındaki Y.S., evinde hareketsiz halde bulundu. Yapılan ilk incelemede kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ailesinin haber alamadığı 63 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Olay, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Eskicami - Ortacami Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesinin ulaşamadığı 63 yaşındaki Y.S. için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin desteğiyle kapı açılarak eve giren ekipler, yaşlı adamın hareketsiz halde yattığını tespit etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Y.S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Evde yapılan ilk incelemelerde, Y.S.'nin kalp ilacı kullandığı öğrenilirken, ölüm sebebinin kalp krizi olduğu değerlendiriliyor. Kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Y.S.'nin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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