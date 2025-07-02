Süleymaniye'de İHA Saldırısı: Can Kaybı Yok

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Süleymaniye kentine 2 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirildiği, saldırıda can kaybı yaşanmadığı açıklandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Süleymaniye kenti gece saatlerinde 2 İHA ile hedef alındı. IKBY Güvenlik Teşkilatı Sözcüsü Albay Selam Abdülhalik yaptığı açıklamada, İHA'ların Süleymaniye'nin kuzeybatısındaki Tasluca ilçesi yakınlarında düşürüldüğünü, olayda can kaybı yaşanmadığını belirtti. Güvenlik ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini belirten Abdulhalik, gerekli incelemelerin başlatıldığını ifade etti.

Düşen İHA'ların menşei ya da hedefi hakkında bilgi ise paylaşılmadı. Görgü tanıkları, 2 İHA düşürüldüğü sırada şiddetli patlama sesleri duyulduğunu belirttiler.

Geçtiğimiz günlerde Kerkük Uluslararası Havalimanı, Selahaddin vilayetindeki Beyci Petrol Rafinerisi ve Duhok ilinin Zaho ilçesindeki bir sığınmacı kampı da saldırıların hedefi olmuştu. - SÜLEYMANİYE