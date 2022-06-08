Sulama suyu jandarma ile köylüyü karşı karşıya getirdi - Haberler

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Sulama suyu jandarma ile köylüyü karşı karşıya getirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sulama suyu jandarma ile köylüyü karşı karşıya getirdi

Malatya'da sulama kanalından arazilerine su verilmemesine tepki gösteren mahalleli, jandarmayla karşı karşıya geldi.

Malatya'da sulama kanalından arazilerine su verilmemesine tepki gösteren mahalleli, jandarmayla karşı karşıya geldi. Gerilen ortam, mahallelinin yaptığı açıklamanın ardından sona erdi.

Yeşilyurt ilçesi Topraktepe Mahallesi'nde arazi sulaması için yapılan ana sulama kapakları önünde bir araya gelen Dilek, Topraktepe ve Sütlüce mahallesi sakinleri, arazilerini sulayamadıkları gerekçesiyle tepki gösterdi. Bölgeye jandarma ekipleri sevk edilirken, ilçe jandarma komutanının bölgeye gelmesiyle tansiyon yükseldi. Jandarma, mahalle sakinlerini ikaz ederek eylemlerine son vermelerini istedi. Mahalle sakinleri de, hakları olan suyu almadan gitmeyeceklerini söyleyerek eylemlerine devam etmek istediler. Sulama sıkıntısı ile ilgili açıklama yapan ve mahalle sakinleri adına tepkileri dile getiren Mehmet Kızıl, "Bu kanal 60 yıllık bir kanal. Bugüne kadar hiçbir sıkıntı çekmedik. Bu su, 5-6 mahallede yaklaşık olarak 20 bin dönüm arazi sulaması yapıyor. Bugün gelmişler daha sulama başlamadan diyorlar ki hiç su yok. Arazide mahsullerimiz kuruyor, adamlar sularımızı kesiyorlar. Daha kuraklık yok, temmuz ayı gelmemiş, daha haziranın başındayız. Burada dönüşümlü olarak devamlı suyun akmasını istiyoruz" dedi.

Başka bir mahalle sakini ise yetkilileri aradıklarını ama karşılık alamadıklarını belirtip, kanaldaki sulama suyunun içme suyu olarak MASKİ'ye satıldığını ileri sürerek tepki gösterdi.

Yapılan açıklamanın ve jandarmanın ikazlarının ardından grubun dağılması ile gerginlik sona erdi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yeşilyurt Jandarma Malatya su 3. Sayfa Haberler

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