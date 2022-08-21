Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sulama kanalında kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu

Sulama kanalında kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu

3. Sayfa Haberleri

Adana'da dün sulama kanalında kaybolan 9 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu.

Adana'da dün sulama kanalında kaybolan 9 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesinde 9 yaşındaki Abdullah El İsa dün akşam üzere Levent Mahallesi Sümbül Caddesindeki araç yıkama noktasından sulama kanalına girdi. Ancak bir süre sonra çocuk suda kayboldu. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sualtı polisi arama başlattı. Yapılan aramalarda çocuk bulunamadı. Bu nedenle sulama kanalının suyu kesilerek sabah saatlerinde tekrar arama başlatıldı. Yapılan aramada çocuğun cansız bedeni Ali Hocalı Mahallesi'nden geçen sulama kanalında bulundu. Çocuğun cansız bedeni yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Adana 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title