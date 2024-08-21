Sulama kanalında kaybolan 2 kardeşten birinin cesedine ulaşıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, girdikleri sulama kanalında akıntıya kapılan iki kardeşten birinin cesedine ulaşıldı. Kayıp kardeşi arama çalışmaları ise sürüyor.

Olay, Harran ilçesine bağlı Büyüktürbe Mahallesinde meydana geldi. Dün sulama kanalına giren yabancı uyruklu Yusuf ile ağabeyi İsa Hamadi akıntıya kapılması sonucu dalgıç polisler ile Jandarma Arama Kurtarma ekiplerince dün başlatılan arama çalışmaları devam etti. Ekipler, olay yerine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta çocuklardan birinin cesedine ulaştı. Yapılan incelemede cesedin, İsa Hamadi'ye ait olduğu tespit edildi. Kanaldan çıkarılan ceset, morga kaldırılırken, diğer kardeşi arama çalışmaları devam ediyor.