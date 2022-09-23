Sulama kanalına düşen otomobili kurtarma operasyonu: Vatandaşlar seferber oldu 3. Sayfa Haberleri Adana'nın Kozan ilçesinde sulama kanalına düşen otomobili kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu. Adana'nın Kozan ilçesinde sulama kanalına düşen otomobili kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu. Alınan bilgiye göre, Çanaklı Mahallesinde sürücüsü öğrenilemeyen 01 RH 376 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu sulama kanalına düştü. Araçta bulunan 2 kişi kendi imkanları ile çıkarken sular içinde kalan aracı çıkarmak için vatandaşlar seferber oldu. Suya girip araca bağladıkları halatlarla kurtarma çalışmasına başlayan vatandaşlar, verdikleri mücadelenin sonunda otomobili sudan çıkardı. - ADANA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çanaklı Kozan Adana 3. Sayfa Haberler

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