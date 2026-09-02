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Tarsus'ta Sulama Kanalına Düşen İki Kardeş Hayatını Kaybetti

Tarsus'ta Sulama Kanalına Düşen İki Kardeş Hayatını Kaybetti
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Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen 6 yaşındaki Suriye uyruklu Yazen H., bir vatandaş tarafından sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Kayıp olan 9 yaşındaki kardeşi Mazin H.'nin cansız bedeni ise kanalda yapılan arama sonucu bulundu. İki kardeşin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen 6 yaşındaki çocuk, vatandaş tarafından sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kayıp olan 9 yaşındaki kardeşinin ise cansız bedenine ulaşılmıştı.

Olay, Yeni Mahalle 4018 Sokak'ta bulunan sulama kanalında meydana geldi. Sulama kanalında bir çocuğun boğulma tehlikesi geçirdiği ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede, Suriye uyruklu Yazen H.'nin (6), Tuğra Nazmi Sarıgül isimli vatandaş tarafından sudan çıkarıldığı belirlendi. Ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan küçük çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

9 yaşındaki kardeşinin cansız bedenine ulaşılmıştı

Polis ekiplerinin aileyle yaptığı görüşmede, 9 yaşındaki Mazin H. isimli çocuklarından da haber alamadıklarını belirtmeleri üzerine sulama kanalında geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Polis dalgıç ekiplerinin kanalda yaptığı aramalar sonucunda Mazin H.'nin cansız bedeni, düştüğü düşünülen noktadan yaklaşık 300 metre ileride bulundu. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Böylece sulama kanalına düşen iki kardeş de hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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