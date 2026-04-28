Sulama kanalına düşen bir kişi hayatını kaybetti
Adana'da sulama kanalına düşen bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yüksel Dalkıran (49) kanal kenarında yürüdüğü sırada dengesini yitirip suya düştü. Vatandaşları fark etmesiyle durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri kanal içerisinde sürüklenen Yüksel Dalkıran'ı sudan çıkarttı.
Sağlık ekipleri kalbi duran Dalkıran'a kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Hastaneye kaldırılan Dalkıran burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - ADANA