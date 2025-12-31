Huzur ve asayiş denetiminde vatandaşlara çikolata ve çay ikramı
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde polis ve jandarma ekipleri, yeni yıl dolayısıyla denetim yaptı. Ekipler, vatandaşlara çikolata ve çay ikram ederek yeni yıl tebriği ilettiler.
Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçe girişinde huzur veya asayiş denetimi gerçekleştirdi. Şuhut Kaymakamı İzzet Cem Eser'in de katıldığı uygulamada, vatandaşlara yeni yıl tebriği iletildi. Sürücüler ve aileleriyle yakından ilgilenen Kaymakam Eser, yeni yılın tüm ülkeye barış, huzur ve bereket getirmesini diledi. Ekipler denetimde durdurdukları sürücülere trafik güvenliği hatırlatılarak kimlik ve evrak kontrolü yapıldı.
Kaymakam İzzet Cem Eser, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Atilla Çınar ve Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Özcan tarafından çikolata ve sıcak çay ikram edildi. - AFYONKARAHİSAR