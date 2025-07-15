Sudan'da RSF'nin Saldırılarında 300 Kişi Öldürüldü

Sudanlı insan hakları grubu Acil Durum Avukatları, Sudan ordusu ile savaşan Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) paramiliter grubunun cumartesi ve dün Kuzey Kordofan eyaletinde gerçekleştirdiği saldırılarda yaklaşık 300 kişiyi öldürdüğünü açıkladı.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışma devam ediyor. Sudanlı Acil Durum Avukatları adlı insan hakları savunma grubu tarafından yapılan açıklamada, cumartesi ve dün günü RSF'nin işgali altında bulunan Bara şehrinin yakınlarındaki köylere saldırılar düzenlediği aktarıldı. Grup, RSF'nin cumartesi günü gerçekleştirdiği saldırılarda Shag Alnom köyünde 200 kadar kişinin kundaklama ve silahla vurularak, çevredeki diğer köylerde ise yağma sonucu 38 sivili öldürdüğünü belirterek, dün ise RSF'nin Hilat Hamid köyüne düzenlediği saldırıda aralarında hamile kadınlar ile çocukların da bulunduğu 46 kişiyi öldürdüğünü ifade etti.

Grup, RSF yöneticilerini sorumlu tuttuğu açıklamasında, "Hedef alınan köylerde herhangi bir askeri unsur bulunmadığı doğrulanmıştır. Bu durum da uluslararası insancıl hukuku tamamen göz ardı ederek işlenen bu suçların cani doğasını ortaya çıkarmaktadır" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan bir açıklamada son saldırılarda 3 bin 400'den fazla kişi yaşadıkları yerden kaçmaya zorlandığı belirtildi.

ABD ve insan hakları grupları RSF'yi savaş suçları, insanlığa karşı suçlar işlemek ve soykırım gerçekleştirmekle suçluyor, paramiliter örgütün askerlerini kontrol altına aldığı bölgeleri yağmalamakla itham ediyor. RSF liderleri ise söz konusu eylemlerin sorumlularının tespit edilerek adalet karşısına çıkartılacağını söylüyor.

Sudan ordusu ve RSF Nisan 2023 tarihinden bu yana iç savaşın en önemli cephelerinden biri olan bölgede savaşmaya devam ediyor. Sudan ordusu ülkenin merkezinin ve Doğu bölgelerini sıkı kontrolü altına almış olsa da RSF Batı bölgelerindeki varlığını sürdürmeye devam ediyor, Kuzey Kardofan eyaleti dahil söz konusu bölgelerdeki kontrolünü pekiştirmeye ve kuvvetlerini takviye etmeye çabalıyor.

Sudan'da 2 yıldır devam eden iç savaş yaklaşık 12 milyon insanı yerinden ederek insani bir krize yol açarken, ülke nüfusunun yarısından fazlasını şiddetli açlıkla sürükledi ve kolera gibi bulaşıcı hastalıkların ülke genelinde yayılmasına neden oldu. - HARTUM