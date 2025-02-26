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Sudan'da Askeri Uçağın Düşmesi: 20'den Fazla Ölü

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Sudan'ın Omdurman kentinde askeri bir uçağın yerleşim yerine düşmesi sonucu askerler ve siviller de dahil olmak üzere 20'den fazla kişi hayatını kaybetti. Uçağın teknik nedenlerden dolayı düştüğü bildiriliyor.

Sudan'ın Omdurman kentinde askeri uçağın yerleşim yerine düşmesi sonucu askerler ve sivillerin de aralarında bulunduğu 20'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Sudan ordusundan yapılan açıklamada, Omdurman kentindeki Wadi Seidna Hava Üssü'nden havalanan Antonov uçağının kalkıştan kısa bir süre sonra düştüğü bildirildi. Kazada çok sayıda asker ve sivilin yaşamını yitirdiği ifade edilirken, daha fazla detay verilmedi. Askeri ve tıbbi kaynaklar ise, askerler ve sivillerden oluşan 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Ölenler arasında Hartum'daki üst düzey komutanlardan Tümgeneral Bahr Ahmed'in de bulunduğu belirtildi.

Bir askeri kaynak, uçağın düşmesinin teknik nedenlerden kaynaklandığını, 4 kişilik mürettebatı olan uçağın askeri görevde olduğunu aktardı. - ONDURMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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