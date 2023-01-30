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Suç makinesi polisten kaçamadı

3. Sayfa Haberleri

Suç makinesi polisten kaçamadı

Şanlıurfa'da 12 suçtan aranman şahıs, son işinde polise yakalandı.

Şanlıurfa'da 12 suçtan aranman şahıs, son işinde polise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Haliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesi ile Bağlarbaşı Mahallesinde gerçekleşen tır dorse beyni hırsızlığına aydınlatmak için çalışma yaptı. Yapılan çalışma neticesinde bir çok vatandaşı mağdur eden İ.H.Y. isimli şahıs gözaltına alındı. Çalışmanın devamında bir şahıs daha gözaltına alındı. Şahıslardan İ.H.Y.'nin yapılan sorgusunda 12 ayrı suçtan aranmasının bulunduğu ve toplamda 19 yıl 4 ay hapis cezasının olduğu öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa 3. Sayfa Haberler

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