Bir garip olay: Su vanalarını kapatıp ilçeyi susuz bıraktılar

Karabük'ün Yenice ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler su vanalarını kapatarak ilçeyi susuz bıraktı.

"YARGI ÖNÜNDE HESAP VERECEKSİNİZ"

Yenice Belediye Başkanı Sertaş Karakaş, su vanalarını kapatanlara ateş püskürdü. Başkan Karakaş, "Ant olsun pes ettiremeyeceksiniz. Ant olsun yüce yargı önünde hesap vereceksiniz." dedi.

İlçe Emniyet Amirliği'nin olayla ilgili çalışma başlattığını ifade eden Karakaş, "İlçemizdeki su depolarının vanalarını kasten kapatan, kimliği belirlenmeye çalışan kişi ya da kişiler halkımızın susuz kalmasına sebep oldu. Olaya polis ekipleri el koydu ve bu şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışmaya başladı. Gözü kararmış bu şahsiyet yoksunu zavallıları ve sahiplerini yüce Allah'ımıza havale ediyoruz." diye konuştu.