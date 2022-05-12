Su kovasına düşen 1,5 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Su kovasına düşen 1,5 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Su kovasına düşen 1,5 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

Konya'da su kovasına düşen Suriye uyruklu 1,5 yaşındaki Abdülkerim Al-hac boğularak feci şekilde can verdi.

Saat 10.30 sıralarında Karatay ilçesinin Nakipoğlu Mahallesi'ne meydana gelen olayda evin salonunda bir taraftan elindeki kurabiyeyi yiyip, bir taraftan da oynayan Abdülkerim Al-hac, dengesini kaybedip içinde su bulunan kovaya düştü. Bu sırada mutfakta bulunan Rime Al-Hamed, gürültüyü duyup salona geldiğinde oğlunun, kovaya düştüğünü gördü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Minik Abdulkerim'i kovadan çıkaran Rime Al- Hamed, nefes almadığını fark edince kucağına alarak, yakındaki Karatay Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'ne götürdü. Doktorların müdahalesine rağmen Abdülkerim yaşamını yitirdi.

Su kovasına düşen 1.5 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

OTOPSİ YAPILACAK

Abdülkerim'in cansız bedeni otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Al Hamed de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - 3. Sayfa

Suriye, Konya, su, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title