Su kovasına düşen 1.5 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

Saat 10.30 sıralarında Karatay ilçesinin Nakipoğlu Mahallesi'ne meydana gelen olayda evin salonunda bir taraftan elindeki kurabiyeyi yiyip, bir taraftan da oynayan Abdülkerim Al-hac, dengesini kaybedip içinde su bulunan kovaya düştü. Bu sırada mutfakta bulunan Rime Al-Hamed, gürültüyü duyup salona geldiğinde oğlunun, kovaya düştüğünü gördü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Minik Abdulkerim'i kovadan çıkaran Rime Al- Hamed, nefes almadığını fark edince kucağına alarak, yakındaki Karatay Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'ne götürdü. Doktorların müdahalesine rağmen Abdülkerim yaşamını yitirdi.

OTOPSİ YAPILACAK

Abdülkerim'in cansız bedeni otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Al Hamed de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.