Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Su deposuna düşen ineği böyle kurtardılar

3. Sayfa Haberleri

Su deposuna düşen ineği böyle kurtardılar Ordu'da düştüğü boş su deposunda sıkışan inek, itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı.

Su deposuna düşen ineği böyle kurtardılar

ORDU - Ordu'da düştüğü boş su deposunda sıkışan inek, itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı.

Altınordu'nun Hatipli Mahallesinde bir vatandaşa ait inek boş su deposuna düştü. İneğin sesini duyan mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı ancak sonuç alamadı. Bunun üzerine itfaiyeye haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yaptığı çalışma ile ineği boş su deposundan kurtardı.

İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan ve sağlık durumu iyi olan inek sahibine teslim edildi. Su deposunun ise üstü çelik kapak ile kapatıldı.

Ordu Seçim Sonuçları
Ordu Yerel Seçim Sonuçları 2019
Ordu Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Metin Akyürek - 3. Sayfa

İtfaiye Ordu 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title