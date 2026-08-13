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Köy Muhtarı Su Arızasını Giderirken Kayalıklardan Düştü

Köy Muhtarı Su Arızasını Giderirken Kayalıklardan Düştü
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde su borusundaki arızayı gidermek için sarp araziye inen Akdam Köyü Muhtarı İsmail Tulukcu, dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Yaralanan muhtar, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde su borusundaki arızayı gidermek için sarp araziye inen köy muhtarı, dengesini kaybederek kayalıklardan düşmesi sonucu yaralandı. Muhtar, ekiplerin uzun uğraşları sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı.

Kadirli ilçesine bağlı Kösepınarı Köyü sınırlarında bulunan Evrenpınarı su gözünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sumbas ilçesine bağlı Akdam Köyü Muhtarı İsmail Tulukcu, su borusunda meydana gelen arızayı gidermek amacıyla sarp ve kayalık araziye indi. Çalışma sırasında dengesini kaybeden Tulukcu, kayalıklardan düşerek yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Arazinin sarp ve engebeli olması nedeniyle güçlükle yürütülen kurtarma çalışmasının ardından muhtar bulunduğu yerden çıkarıldı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İsmail Tulukcu, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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