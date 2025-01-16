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Stajyer Öğrenci Transpaletin Altında Kaldı

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Bursa'da stajyer olarak çalışan bir lise son sınıf öğrencisi, transpaletle yükleme yaparken düşen transpaletin altında kaldı. Mesai arkadaşları hemen yardıma koştu ve genç, hastaneye kaldırıldı.

Stajyer öğrenci transpaletin altında kaldı... Kaza anı kameraya yansıdı

BURSA - Bursa'da stajyer olarak çalışan öğrenci, transpaletin altında kaldı. O anlar kameraya yansırken, gencin yardımına mesai arkadaşları yetişti.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Küçüksanayi Bölgesinde bir süre önce bilgisayarlı makina imalatında staja başlayan lise son sınıf öğrencisi Onur Turan, iddiaya göre kendisine çalışma alanı dışında bir iş verildi. Genç öğrenci transpaletle yükleme yaptığı esnada düşen transpaletin altında kaldı. Genci gören mesai arkadaşları hemen yardıma koşup, omzundan yaralanan Turan'ı Bursa Şehir Hastanesine götürdü. Omuz kısmında çatlak ve kırıklar oluşan genç öğrencinin ailesi, çocuklarının başına geleni hastaneden taburcu olduktan sonra öğrenince karakolun yolunu tuttu.

Kaza anı ise iş yerine ait güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Stajyer Öğrenci Transpaletin Altında Kaldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN UĞUR - 3.Sayfa
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