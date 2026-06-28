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Spil Dağı'nda mahsur kalan 2 kişi 20 dakikada kurtarıldı

Spil Dağı'nda mahsur kalan 2 kişi 20 dakikada kurtarıldı
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Manisa Spil Dağı Milli Parkı'nda yürüyüş yaparken sık ormanlık ve sarp kayalık alanda mahsur kalan 2 kişi, jandarma, milli park ve tatbikat yapan AKUT ekiplerinin koordineli çalışmasıyla 20 dakikada kurtarıldı. Sağlık durumları iyi olan kişiler güvenli şekilde tahliye edildi.

Manisa'daki Spil Dağı Milli Parkı'nda yürüyüş sırasında sık ormanlık ve sarp kayalık alanda mahsur kalan 2 kişi, bölgede tatbikat yapan AKUT ekiplerinin de katıldığı koordineli çalışma sonucu 20 dakika içinde bulunarak kurtarıldı.

Manisa'da Spil Dağı Milli Parkı'nda yürüyüşe çıkan 2 kişi, sık ormanlık ve sarp kayalık alanda mahsur kaldı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma, Milli Park ve bölgede tatbikat yapan AKUT ekiplerinin koordineli çalışmasıyla 2 kişi yaklaşık 20 dakika içinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Spil Dağı Milli Parkı'na çıkış yolunda Kanyon mevkisi yakınlarında araçlarını park eden 2 kişi, "oduncu yolu" olarak bilinen güzergahtan Geyikpınarı'na, oradan da Bayraktepe'ye tırmanmak istedi. Ancak Çampınar ile Bayraktepe arasındaki sık ormanlık ve dik kayalık bölgede mahsur kalan iki kişi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi.

İhbarın jandarma ekiplerince Spil Dağı Milli Park Şefi Şeref Aydınyüz'e iletilmesinin ardından, Milli Park içerisindeki Atalanı Günübirlik Piknik Alanı'nda tatbikat yapan AKUT ekipleri de arama kurtarma çalışmalarına dahil edildi. Jandarma, Milli Park ve AKUT ekipleri koordineli şekilde bölgeye sevk edilirken Spil Dağı Milli Parkı ekipleri de drone ile havadan destek sağladı.

Yürütülen çalışma sonucunda AKUT ve jandarma ekipleri, mahsur kalan 2 kişiyle yaklaşık 20 dakika içerisinde fiziki temas kurdu. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen iki kişi, bulundukları sarp ve ormanlık alandan güvenli şekilde kurtarıldı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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