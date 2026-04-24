Spiker Ela Rümeysa Cebeci ev hapsiyle tahliye edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci, 'ev hapsi' şartıyla tahliye edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında spiker Ela Rümeysa Cebeci, Aralık 2025'te düzenlenen operasyonda gözaltına alınmış ardından serbest bırakılmıştı.
19 Aralık 2025 tarihinde adliyede ifade verdikten sonra Cebeci, hakkındaki ek deliller doğrultusunda 'uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak suçundan' sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı. Tutuklu bulunan Cebeci, 4 ay sonra 'ev hapsi' şartıyla tahliye edildi. - İSTANBUL