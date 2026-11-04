Spiker Ela Cebeci uyuşturucu davasında ikinci duruşmaya geldi, Sadettin Saran gelmedi

Spiker Ela Cebeci uyuşturucu davasında ikinci duruşmaya geldi, Sadettin Saran gelmediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Spiker Ela Rümeysa Cebeci, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan yargılandığı davanın ikinci duruşmasına katılmak için adliyeye geldi. İlk duruşmada savunma yapan eski Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, vareste tutulma talebi kabul edildiği için ikinci duruşmaya gelmedi.
Spiker Ela Rümeysa Cebeci, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan yargılandığı davanın ikinci duruşmasına katılmak üzere adliyeye geldi. İlk duruşmada savunmasını yapan eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ise duruşmalardan vareste tutulma talebinin kabul edilmesi üzerine ikinci duruşmaya gelmedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı