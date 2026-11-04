Spiker Ela Cebeci uyuşturucu davasında ikinci duruşmaya geldi, Sadettin Saran gelmedi

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Spiker Ela Rümeysa Cebeci, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan yargılandığı davanın ikinci duruşmasına katılmak üzere adliyeye geldi. İlk duruşmada savunmasını yapan eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ise duruşmalardan vareste tutulma talebinin kabul edilmesi üzerine ikinci duruşmaya gelmedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı