Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Spiker Ela Cebeci uyuşturucu davasında ikinci duruşmaya geldi, Sadettin Saran gelmedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Spiker Ela Cebeci uyuşturucu davasında ikinci duruşmaya geldi, Sadettin Saran gelmedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Spiker Ela Rümeysa Cebeci, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan yargılandığı davanın ikinci duruşmasına katılmak için adliyeye geldi. İlk duruşmada savunma yapan eski Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, vareste tutulma talebi kabul edildiği için ikinci duruşmaya gelmedi.

Spiker Ela Rümeysa Cebeci, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan yargılandığı davanın ikinci duruşmasına katılmak üzere adliyeye geldi. İlk duruşmada savunmasını yapan eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ise duruşmalardan vareste tutulma talebinin kabul edilmesi üzerine ikinci duruşmaya gelmedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 47 sitede yayınlandı.
Emre Belözoğlu geldi, Kuyt'ın kaderi belli oldu

Emre Belözoğlu geldi, Kuyt'ın kaderi belli oldu!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uçaktan indi, saniyeler sonra korkunç sonu yaşadı

Polis müdürünün koruması uçaktan iner inmez korkunç sonu yaşadı
250 yıllık Amerika tarihinde bir ilk! Herkes onu konuşuyor

250 yıllık Amerika tarihinde bir ilk
Arda Güler'in görüntüsü internete bomba gibi düştü! Aldığı tepkiyi dünya konuşuyor

Arda'nın görüntüsü internete bomba gibi düştü
Dün gece maç izlemek için TRT'yi açanlar kabusu yaşadı

Tepkiler çığ gibi! Dün gece TRT'yi açanlar kabusu yaşadı

Çocuğunun gözleri önünde öldürülen Sevgi Yandık davasında karar! Eski eşine indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

Çocuğunun gözü önünde öldürmüştü! Mahkeme indirim yapmadı
Kasımpaşa'dan ters köşe! Yeni teknik direktör Almanya'dan geliyor

Kasımpaşa'dan ters köşe! Yeni teknik direktörü hemen buldular

Ne şakaları var ne acımaları! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin

Ne şakaları var ne acımaları! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin