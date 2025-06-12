Sözlü Taciz İddiasıyla Kadın Tutuklandı

Sözlü Taciz İddiasıyla Kadın Tutuklandı
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Malatya'nın Pütürge ilçesinde, sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen şahsı silahla yaralayan N.Ş. tutuklandı. Olay sonrasında yaralı olan S.D. hastaneye kaldırıldı.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde, kendisine sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen şahsı silahla yaralayan kadın tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Köylü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.D. daha önce tanıdığı N.Ş. isimli kadına sözlü tacizde bulundu. Bunun üzerine N.Ş., yanında bulunan tabancayla S.D.'ye ateş etti. Bacağından yaralanan S.D., kanlar içinde yere yığılırken, N.Ş. olayın görüntülerini cep telefonu ile kaydederek sosyal medya hesaplarında paylaştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı S.D., ambulansla hastaneye kaldırılırken, N.Ş. gözaltına alındı. Şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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