Soyunma kabininde gizli kayıt iddiası: Mağaza çalışanı gözaltına alında

Zonguldak'ta bir AVM'de bulunan giyim mağazasında, kabinde kıyafet deneyen müşterilerin gizlice videosunu çektiği iddia edilen mağaza çalışanı gözaltına alındı.

Olay, Milli Egemenlik Caddesi üzerinde yer alan bir AVM'deki giyim mağazasında yaşandı. İddialara göre, mağazaya gelen 16 yaşındaki bir kız çocuğu, mağaza çalışanı M.K.'nın ayakkabısına bağladığı cep telefonlu düzenek ile kabinde kıyafet deneyen müşterileri gizlice kayda aldığı iddiasıyla durumu ailesine bildirdi. Ailenin ihbarı üzerine Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.K.'yı gözaltına aldı. Suçlamaları reddeden şahsın cep telefonuna el konuldu.

CEP TELEFONU İNCELEMEYE ALINDI

"Özel hayatın gizliliğini ihlal ve cinsel taciz" suçlamasıyla gözaltına alınan M.K.'nın cep telefonunun Siber Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından incelemeye alındığı öğrenildi. Ekiplerin söz konusu mağazadaki diğer kabinlerde de gizli kamera düzeneği aradığı öğrenildi. Cumhuriyet savcılığının olayla ilgili soruşturması sürüyor. Öte yandan, giyim mağazasının 8 yıllık satış personeli olan M.K.'nın iş akdinin feshedildiği öğrenildi.