Kırşehir'de sosyal medya dolandırıcılığı: 100 bin lira vurgun yapan 2 şüpheli tutuklandı

Kırşehir'de sosyal medya platformunda gördüğü pazar şemsiyesi ilanına inanarak iletişime geçtiği kişiler tarafından 100 bin lira dolandırılan vatandaşın şikayeti üzerine Siber Suçlarla Mücadele ekipleri çalışma yaptı. Olayla ilgili 2 şüpheli, yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, mağdur T. K., sosyal medya platformunda gördüğü pazar şemsiyesi ilanı üzerine, paylaşımda yer alan GSM numarası üzerinden ilanı veren kişilerle iletişime geçti. Yapılan görüşmelerin ardından T. K., farklı zamanlarda 4 parça halinde toplam 100 bin TL'yi şüphelilerin banka hesaplarına transfer etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan T. K., durumu emniyete bildirdi. İhbar üzerine Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar sonucunda olayın şüphelilerinin M.C.K. ve C.Ç. olduğu tespit edildi. Çeşitli suçlardan cezaevinde bulunan 2 şüpheli, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden adli makamlara bağlandı. Şüpheliler, gerçekleştirilen sorgularının ardından yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı