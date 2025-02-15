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Sosyal medyanın getirdiği hal! Etkileşim için yapılan rezilliğe bakın

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Son dönemlerde etkileşim almak isteyen sosyal medya kullanıcıları tarafından üretilen saçma içeriklere bir yenisi daha eklendi.

Sosyal medyada daha fazla etkileşim almak isteyen bir kadın, dilenci kılığına girerek komşusunun kapısını çaldı. Ancak olay kontrolden çıktı ve kadın, komşusunun şaşkın bakışları arasında zorla içeri girdi.

Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca tepkiler çığ gibi büyüdü. Kullanıcılar paylaşılan videonun altına "İnsanlar şuurunu kaybetmiş durumda", "Komşunun hayırlısı gerek", "Tövbe estağfurullah" şeklinde yorumlar yapıldı.

Sosyal medyanın getirdiği hal! Etkileşim için yapılan rezilliğe bakın
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAlkurt:

Kara çarşaf azitir

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