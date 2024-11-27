Sosyal medyanın "cesur" ikizlerinden olumsuz eleştirilere cevap

Avustralyalı sosyal medya fenomenleri Hayley Summers ve Quinn Everly ikiz kardeşler sosyal medya kariyerlerine dair kullanıcıların tüm olumsuz yorumlarına rağmen annelerinin kendilerini desteklediğini söyledi.

Üniversite eğitimini bitirdikten sonra yeni bir iş arayışına girdiğini ifade eden Hayley, "Üniversite eğitimimi bitirmiştim ve birkaç yıl seyahat etmiştim ve yerleşip 'düzgün' bir işte çalışıp çalışmamaya karar veriyordum. O sırada Quinn'in yanında kalıyordum ve sosyal medyada ne kadar iyi olduğunu görüyordum. Ben de bu işe girmeye karar verdim. Sonrasında ikimiz birlikte hareket etmeye başladık" dedi.

İşinin aşk hayatı üzerinde büyük bir etkisi olabileceğini kabul eden Hayley, "Ya çok seviyorlar ya da nefret ediyorlar! Birçok erkek bana bir şans bile vermeden beni anında reddediyor. Sonuç olarak annem, gelecekteki kocamı beklerken kendimi maddi olarak destekleyebileceğim ve mutlu olabileceğim bir işte çalışmamı istiyor." diye konuştu.