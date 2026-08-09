Erdoğan'a hakaret eden şahıs gözaltında

Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda; bir şahsın sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği tespit edildi. Ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınan şahsın işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı