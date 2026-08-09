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Erdoğan'a hakaret eden şahıs gözaltında

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Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği belirlenen şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda; bir şahsın sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği tespit edildi. Ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınan şahsın işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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