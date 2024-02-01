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Sosyal medyada tartışmaya neden olan fotoğraf: Kaç kişi var?

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İsviçreli fotoğrafçı Tiziana Vergari'nin Instagram'da paylaştığı bir fotoğraf, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Fotoğrafta kaç kişinin olduğunu tahmin etmeye çalışan kullanıcılar, farklı sayılar öne sürdü. En popüler tahminler 1, 3, 4 ve 13 oldu. Ancak fotoğrafçı Vergari, yaptığı açıklamayla merakları giderdi ve fotoğrafta sadece 2 kızın olduğunu belirtti.

Sosyal medya kullanıcıları, İsviçreli fotoğrafçı Tiziana Vergari'nin Instagram'da paylaştığı bu fotoğrafla birlikte ikiye bölündü. Görselde kaç kişinin olduğu tartışma konusu oldu.

Sosyal medyada tartışmaya neden olan fotoğraf: Kaç Kişi Var?

DOĞRU CEVABI TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI

Fotoğrafta kaç kişinin yer aldığı konusunda, kullanıcılar tahminde bulundu. Binlerce kişinin paylaştığı ve cevap aradığı soruya verilen en popüler tahminler 1, 3,4 ve 13 oldu.

Fotoğrafın kısa sürede popüler olmasına şaşıran fotoğraf sanatçısı Tiziana Vergari, doğru cevabı sosyal medya hesabından duyurdu. Vergari, yaptığı paylaşımda söz konusu karede sadece 2 kızın olduğunu söyledi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

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Yorumlar (2)

Music Hear:

3 kişi var

3
13
yanıtYanıtla
Ersan ŞEN:

İki

0
0
yanıtYanıtla
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