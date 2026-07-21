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Alican Uludağ gözaltına alındı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya paylaşımları nedeniyle Alican Uludağ hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'yanıltıcı bilgi yayma' suçlarından soruşturma başlattı ve şüpheliyi gözaltına aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarını oluşturduğu değerlendirilerek hakkında soruşturma başlatılan şüpheli Alican Uludağ'ın gözaltına alındığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, sosyal medyada Alican Uludağ'ın "@alicanuludag" isimli hesabı ile bir kısım kullanıcı tarafından yapılan paylaşımların, Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde düzenlenen "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile 217/A maddesinde düzenlenen "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarını oluşturduğu değerlendirilerek soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Gözaltına alındı

Açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda şüphelilerin tespit edilmesi ve gözaltına alınmaları yönünde işlem başlatıldığı belirtilerek, şüpheli Alican Uludağ'ın gözaltına alındığı kaydedildi. Başsavcılık, soruşturma işlemlerinin titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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