Zonguldak merkezli "sınavsız ehliyet" dolandırıcılığı operasyonu: 10 gözaltı

Güncelleme:
Zonguldak'ta sosyal medya üzerinden sahte 'sınavsız ehliyet' ilanlarıyla dolandırıcılık yapan 10 kişi gözaltına alındı. Çaycuma ilçesinde bir vatandaşın dolandırılmasıyla ilgili başlatılan soruşturmada, eş zamanlı operasyonlarla şüphelilerin adreslerinde dijital materyaller ve banka kartları ele geçirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada, sosyal medya üzerinden sahte "sınavsız ehliyet" ilanıyla dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 10 kişi gözaltına alındı.

Çaycuma ilçesinde ikamet eden bir vatandaşın, şüpheli kişiler tarafından oluşturulan sahte "sınavsız ehliyet" ilanlarına giriş yaparak internet üzerinden toplam 780 bin TL dolandırıldığı belirlendi. Olayla ilgili olarak Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında Balıkesir'de 8, İzmir'de 1 ve Aydın'da 1 olmak üzere toplam 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan adli aramalarda 52 adet dijital materyal, 15 adet banka ve kredi kartı ile 1 adet POS cihazı ele geçirildi.

Olayla ilgili adli işlemler sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
title