Üye Girişi
Haberler

Sosyal medyada 'Ev hanımlarına iş verilir' paylaşımları dolandırıcılık ağına dönüştü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son dönemde sosyal medyada 'Ev hanımlarına iş verilir' paylaşımları çoğalıyor. Yapılan bu paylaşımla oltalama ağına düşen vatandaşların kargo ücreti adı altında paraları alınıyor, daha sonra ise bilgileri alınarak kredi kullandırılıyor. Uzmanlar, yapılan bilgi paylaşımı ile dolandırıcıların mağdur kişiyi kara para aklama işlemine dahil ettiği uyarısında bulundu.

Son dönemde sosyal medyada 'Ev hanımlarına iş verilir' paylaşımları çoğalıyor. Yapılan bu paylaşımla oltalama ağına düşen vatandaşların kargo ücreti adı altında paraları alınıyor, daha sonra ise bilgileri alınarak kredi kullandırılıyor. Uzmanlar, yapılan bilgi paylaşımı ile dolandırıcıların mağdur kişiyi kara para aklama işlemine dahil ettiği uyarısında bulundu.

İnternet siteleri ve uygulamalar üzerinden dolandırıcılık faaliyetleri her geçen gün artıyor. Sosyal medya platformları ile oltalama yöntemiyle vatandaşları kandırmak isteyen dolandırıcılar, 'Ev hanımlarına iş verilir, 36 bin lira maaş' paylaşımları ile özellikle ev hanımlarının ilgisini çekmeye çalışıyor. Dolandırıcılık ağına düşen birçok vatandaş kara para aklama işlemine dahi karışarak hakkında suç dosyası açılıyor.

"İşi büyütürüz' vaadiyle kredi çektirilip kendilerine para yatırılıyor"

Dolandırıcıların ağına düşürdüğü vatandaşlardan ilk olarak kargo ücreti talep ettiğini anlatan Adli Bilişim Uzmanı Avukat Emre Akman, "Evde sabun yapımı, boncuk, tespih çizimi, yapımı gibi belli dolandırıcılık yöntemlerini kullanarak reklamlar çıkıyorlar. Özellikle ev hanımları ev gelirlerine destek çıkmak için gelir sağlamak adına iyi bir niyetle bu reklamlardaki iletişim numaralarını arıyor ve bu iletişim numaraları arandıktan sonra vatandaşlardan kapora adı altında bir ücret istiyorlar ve daha sonra bu ücretin ardından bir çok ürün gönderileceği vaadi ile kargo ücreti talep ediliyor. Kargo ücretleri normal bir şekilde değil, 5 bin ile 10 bin lira arasında bir ücret talebi oluyor. Bu ücret de verildiğinde üstüne kargo sigorta teminatı isteniyor. Bu teminat istendiğinde 'işi büyütürüz, siz iyisiniz' şeklindeki ibarelerle kredi çektirilip kendilerine para yatırılıyor" dedi.

"Reklamlara inanıp hiç kimse para vermesin"

Evde iş imkanı vaadiyle kandırılan kişilerin kara para yöntemine dahil olduklarının altını çizen Adli Bilişim Uzmanı Akman, "Ev hanımı vatandaşlarımız bu işler nedeniyle para gönderdikleri hesaplarda zaten daha önceden bilinen kara para aklama yöntemine dahil ediliyor. Bu kullanılan hesaplara giriş yapıldığında para, anında kripto paraya dönüyor ve mağdurun bu parayı geri alma şansı imkansız oluyor. Kiralık hesapta kullanıldığı için bu dolandırıcıların kim olduğunu da bulmak çok zor. Sosyal medya mecraları üzerinden verilen evde paketleme işlerinde verilen reklamlara kimse inanıp para vermesin. Çünkü daha önceden var olan bu işler dolandırıcılık yöntemine dönmüş olup direkt ev hanımlarını hedef almaktadır. Bu nedenle büyük mağduriyet oluşturmaktadır" şeklide konuştu.

"Kesinlikle suç duyurusunda bulunması gerekmektedir"

Sosyal medya mecralarında paylaşılan iş vaadi şeklindeki ilanlarla ilgili dolandırıcıların ağına düşen kişinin ilk yapması gerekeni anlatan Emre Akman, "Bir vatandaşımız dolandırıldığını anladığı an ilk yapması gereken savcılığa veya kendisine en yakın karakola giderek suç duyurusunda bulunması gerekiyor. Çünkü parayı gönderdiği hesap veya her ne şekilde para gönderildi ise bu hesap akışı, takibi daha sonra dolandırıcıların kim olduğunun bulunması maksadıyla savcılık soruşturma başlatıyor. Bu durum başına gelen ev hanımları kesinlikle suç duyurusunda bulunması gerekmektedir. Zaten sosyal medya mecralarında verilen bu ilanların ömrü maksimum 1 hafta olmakta. Sosyal medya mecraları spam adı verilen bu gönderileri, yani bir diğer adı da oltalama yöntemini gördükleri an bunu ortadan kaldırıyor. Sosyal medya temsilcileri ile iletişime geçilerek çok büyük mağduriyet olduğu zaman gönderilerin kaldırılması söz konusu oluyor" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dolandırıcılık Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Netanyahu'dan masum bebeklerin diri diri yandığı katliama skandal yorum: Trajik hata

Netanyahu'dan masum bebeklerin diri diri yandığı katliama skandal yorum: Trajik hata

 Kılıçdaroğlu'ndan emeklilere yönelik çok konuşulacak sözler: Hak ediyorlar, yan kardeşim o zaman

Kılıçdaroğlu'ndan emeklilere yönelik çok konuşulacak sözler: Hak ediyorlar, yan kardeşim o zaman

 Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan araştırma görevlisi açığa alındı

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan araştırma görevlisi açığa alındı

Bakmadan Geçme

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? #9917 28 Mayıs günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Adalet Bakanlığı atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! Bugünün (28 Mayıs) kararları neler? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak mı? #9917 Okan Buruk boşandı mı, ayrıldı mı? 28 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 28 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 28 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 28 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 28 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 28 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 28 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 28 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 28 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! #128220 Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 28 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 28 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? #128680 Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 28 Mayıs Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? #128680 28 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri!
Deniz Akkaya'dan kızıyla ilgili ağızları açık bırakan sözler: Önce dövdü sonra balkona kilitledi

Deniz Akkaya'dan kızıyla ilgili ağızları açık bırakan sözler: Önce dövdü sonra balkona kilitledi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title