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Sosyal medyada dezenformasyona karşı dur, düşün, sorgula çağrısı

Sosyal medyada dezenformasyona karşı dur, düşün, sorgula çağrısı
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, dijital mecralarda yayılan gerçeği yansıtmayan içeriklere karşı vatandaşları dikkatli olmaya ve bilgiyi doğrulamadan paylaşmamaya çağırdı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, dijital mecralarda yayılan gerçeği yansıtmayan içeriklere karşı vatandaşları dikkatli olmaya ve bilgiyi doğrulamadan paylaşmamaya çağırdı.

Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dezenformasyonun yalnızca yanlış haberden ibaret olmadığını belirterek, bunun toplumsal huzuru bozabileceğini, güven duygusunu zedeleyebileceğini ve birlik ve beraberliğe zarar verebileceğini ifade etti.

Dijital mecralarda gerçeği yansıtmayan içeriklerin kısa sürede geniş kitlelere ulaşabildiğine dikkati çeken Çiftçi, dezenformasyonla mücadelenin önemli bir güvenlik başlığı olduğunu vurguladı.

Çiftçi, "Yalanın hızına, hakikatin gücüyle karşılık vereceğiz." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanlığı olarak vatandaşların huzur ve güvenliği için sahada çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Çiftçi, dijital mecralarda dezenformasyonun oluşturabileceği tehditlerle de kararlılıkla mücadele edildiğini kaydetti.

Vatandaşlara paylaşım yapmadan önce bilgileri sorgulama çağrısında bulunan Çiftçi, doğru bilgiye itibar edilmesi gerektiğini belirterek, "Paylaşmadan önce duralım, düşünelim, sorgulayalım; yalana ve söylentiye değil, doğru bilgiye itibar edelim." değerlendirmesinde bulundu.

Çiftçi, paylaşımını "Dezenformasyona Dur De" mesajıyla tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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