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Sosyal medyada bomba yapımı içerikli paylaşımlar yapan şüphelilere operasyon: 9 gözaltı

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Sosyal medyada bomba yapımı içerikli paylaşımlar yapan şüphelilere operasyon: 9 gözaltı
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Sosyal medyada eylem senaryoları, bomba yapımı, molotof hazırlama, uzun namlulu silah kullanımı gibi eğitim içerikleri paylaşıp, çeşitli ideolojiler altında örgütlendikleri tespit edilen 9 şüpheli, jandarma ekiplerince Çorum merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Sosyal medyada eylem senaryoları, bomba yapımı, molotof hazırlama, uzun namlulu silah kullanımı gibi eğitim içerikleri paylaşıp, çeşitli ideolojiler altında örgütlendikleri tespit edilen 9 şüpheli, jandarma ekiplerince Çorum merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda 18 yaşından küçük şüphelilerin sosyal medya platformlarında çeşitli ideolojiler altında örgütlenerek, aşırılıkçı içeriklerle etkileşime girdikleri, radikal düşüncelerin normalleştirilerek sanal ortamlarda eylem senaryoları, bomba yapımı, molotof hazırlama, uzun namlulu silah kullanımı, psikolojik harekat taktikleri ve benzeri konularda eğitim içerikli paylaşımlarda bulundukları tespit edildi. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çorum merkezli olarak İstanbul ve Sakarya'da tespit edilen 11 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen dijital bilgisayar ve cep telefonlarına ise el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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