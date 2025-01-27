Sosyal medyada 6 aylık bebeğe yapılan kutlama şaşırttı

Sosyal medyada başlayan yeni bir akım tartışmaları da beraberinde getirdi. TikTok'tan yayılan akımın adının "6 ay kınası" olduğu görüldü.

Son olarak çocuğunun 6 aylık olmasını kutlayarak akıma katılan bir anne, özel kına gecesi düzenleyip o anları sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede viral olurken, çok sayıda sosyal medya kullanıcısından da yorum yağdı. Bazı kullanıcıların "İnsan parasıyla nasıl rezil olur görün" yorumunu yaptığı görüldü.