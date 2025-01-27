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Sosyal medyada 6 aylık bebeğe yapılan kutlama şaşırttı

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Sosyal medyada başlayan yeni bir akım tartışmaları da beraberinde getirdi. Son olarak çocuğunun 6 aylık olmasını kutlayan bir annenin özel kına gecesi düzenleyip o anları paylaşmasına yorum yağdı. Bazı kullanıcılar "İnsan parasıyla nasıl rezil olur görün" yorumunu yaptı.

Sosyal medyada başlayan yeni bir akım tartışmaları da beraberinde getirdi. TikTok'tan yayılan akımın adının "6 ay kınası" olduğu görüldü.

Son olarak çocuğunun 6 aylık olmasını kutlayarak akıma katılan bir anne, özel kına gecesi düzenleyip o anları sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede viral olurken, çok sayıda sosyal medya kullanıcısından da yorum yağdı. Bazı kullanıcıların "İnsan parasıyla nasıl rezil olur görün" yorumunu yaptığı görüldü.

Sosyal medyada 6 aylık bebeğe yapılan kutlama şaşırttı
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (21)

Haber YorumlarıMehmet Kaplan:

Parayı sonradan gören bir grup var. Bunlar yılların ezikliğini üzerinden atmak için böyle saçma şeyler yapıyor

Yorum Beğen193
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

pacoz parayla asalet olmuyor sadece aşağılık bir şov oluyor

Yorum Beğen124
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarıgökhan yıldırım:

dinci bozuntuluğu ve görgüsüzlük yan yana gelmiş...

Yorum Beğen74
Yorum Beğenme35
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Gözüaçık:

Şu varoşluk görgüsüzlük ne zaman bitecek ya

Yorum Beğen101
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgunay yanug:

görgüsüz magandalar çook

Yorum Beğen64
Yorum Beğenme0
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Haber Yorumlarıgunay yanug:

Türkiyede değil. boş haber

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme15
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Haber YorumlarıKara_kalem:

NEYSEKİ BU TÜR TOPLANTI DAVET VB OLAYLARI CHP LİLER YAPMIYOR YOKSA ORTALIK YIKILIRDI MAZALLAH BU TOPLUM DİNE OLAN İNANCINI BU YÜZDEN KAYBETTİ ZATEN

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıSer_hat:

Bunlara diyecek söz bulamıyorum....

Yorum Beğen16
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Haber Yorumlarıhanefi hanefi:

Ben de çocuğa eziyet ederek sosyal medyada video yayınlamış zannettim

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

sonra bu çocukta büyüyünce her şeyi ister yokluğuda çocuklarınıza öğretmelisiniz

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 21 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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