Sosyal Medya Üzerinden Dolandırıcılık: 34 Bin Lira Kaybeden Nevşehirli

Nevşehirli bir vatandaş, sosyal medya platformu üzerinden gördüğü ikinci el üç tekerlekli motosiklet ilanı üzerinden iletişime geçtiği kişiler tarafından 34 bin lira dolandırıldı. Göz altına alınan 11 kişiden 8'i tutuklandı.

Dolandırılan şahsın şikayeti üzerine Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili ülke genelinde nitelikli dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik yaklaşık 10 ay süren projeli bir çalışma başlattı.

Yapılan teknik takip ve banka hesap incelemeleri sonucunda 11 şüpheli tespit edildi. Elde edilen bilgiler üzerine harekete geçen ekipler Samsun, Adana ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR