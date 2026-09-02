Hatay'da trafikte tehlikeye atan motosiklet anları

Hatay'da trafikte motosikletinin ön tekerini kaldırarak ilerleyen sürücü ile onu cep telefonu kamerasıyla kaydeden başka bir motosikletli, trafiği tehlikeye düşürdü. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay; Antakya - İskenderun yolu Serinyol Mahallesi mevkiinde yaşandı. Trafikte ön kaldırarak ilerleyen motosiklet sürücüsü, arkasından gelen başka bir motosikletli tarafından sosyal medyaya video çekmek amacıyla görüntüledi. Motosiklet sürücülerinin trafiği tehlikeye atarak ilerlediği anlar aynı güzergahtaki diğer vatandaşlar tarafından görüntüledi. Görüntüyü çeken vatandaş, trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücülerine tepki gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı