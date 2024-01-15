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Şehitlere yönelik provokatif paylaşım yapan 170 şüpheli tespit edildi! 133'ü yurt dışında, 18'i yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada provokatif amaçlı paylaşım yapan 170 hesap yöneticisinin tespit edildiği açıkladı. Bunlardan 133'ünün yurt dışında olduğu tespit edilirken operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı.

9 şehidimize ve Pençe Kilit Harekat bölgesine yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak Bölücü Terör Örgütünü (BTÖ) öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 170 hesap yönetici ve kullanıcısı şüpheli tespit edildi. 133 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenirken operasyonda 18 kişi yakalandı.

133 ŞÜPHELİ YURT DIŞINDA

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sosyal medya provokatörlerine yönelik düzenlenen operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:

"Şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize ve Pençe Kilit Harekat bölgesine yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak Bölücü Terör Örgütünü (BTÖ) öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan şu ana kadar 170 hesap yönetici ve kullanıcısı şüpheli tespit edildi. 133 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi ve haklarında adli işlemler başlatıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele, Güvenlik Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında yurt içinde tespit edilen 37 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarda 18'i yakalandı, 19'u ile ilgili çalışmalar devam etmektedir."

İçişleri Bakanı: 170 Sosyal Medya Hesabı Terör Propagandası Yaptığı İçin Şüpheli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İçişleri Bakanı Güvenlik Terör Operasyon 3.Sayfa Haberler

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Yorumlar (1)

Solomon Kane:

bu zihniyetler ışığı görememeli

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