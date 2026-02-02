Haberler

Ankara'da sosyal medya kavgası silahlı çatışmaya döndü: 4 gözaltı

Ankara'nın Sincan ilçesinde sosyal medya üzerinden başlayan küfürleşme, silahlı kavgaya dönüştü. Polisin müdahalesi ile olay kontrol altına alındı ve 4 kişi gözaltına alındı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde sosyal medya üzerinden başlayan küfürleşme, sokakta silahlı kavgaya dönüştü. Polisin hızlı müdahalesiyle facianın eşiğinden dönülürken, olaya karışan 4 şüpheli silahlarıyla birlikte yakalandı.

Olay, dün akşam saat 19.45 sıralarında Plevne Mahallesi Akşemsettin mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan şahıslar sosyal medya platformları üzerinden karşılıklı küfürleşmeye başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar Kosova Sokak yakınlarında bir araya gelerek kavgaya tutuştu. Kavga sırasında şahısların yanlarında getirdikleri silahlarla çevreye ateş açtığı öğrenildi. Açılan ateş sonucu bölgedeki bir araca mermi isabet ederken, şans eseri herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu, olaya karıştığı tespit edilen F.A., İ.Ç., M.Ç. ve Ö.S. kısa sürede kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki sorgularının devam ettiği ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Polisin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma sürüyor. - ANKARA

