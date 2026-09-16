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Sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin yaptığı paylaşımın ardından tutuklanan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki ’halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

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Sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin yaptığı paylaşımın ardından tutuklanan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki ’halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin yaptığı paylaşımın ardından tutuklanan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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