Sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin yaptığı paylaşımın ardından tutuklanan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki ’halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.
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Sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin yaptığı paylaşımın ardından tutuklanan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki ’halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin yaptığı paylaşımın ardından tutuklanan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı