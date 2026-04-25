Sosyal medya fenomeni 'Cin Ali'yi öldüren kızı tutuklandı

Gaziantep'te sosyal medyada "Cin Ali" olarak bilinen Ali Bal isimli şahsı bıçaklayarak öldüren 14 yaşındaki kızı tutuklandı.

Olay, dün Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sosyal medyada "Cin Ali" olarak bilinen Ali Bal (42) isimli şahıs ile 14 yaşındaki kızı E.B. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında E.B. isimli kız, sosyal medya fenomeni babasını bıçakladı. Ali Bal ağır yararlanırken, E.B. ise Yeşilvadi Polis Karakolu'na giderek teslim oldu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, boynundan bıçaklanan Ali Bal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, olay yerinde ve adli tıpta tamamlanan işlemlerin ardından defnedildi.

Babasını öldüren kız tutuklandı

Olay sonrası polise teslim olan E.B., emniyette tamamlanan işlemleri ve sağlık kontrollerinin ardından adli mercilere sevk edildi. E.B., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
