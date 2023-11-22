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Sosyal medya fenomeni Banu Parlak evinde ruhsatsız silahla yakalandı

Güzellik merkezi sahibi ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, evinde ruhsatsız silah ele geçirilmesi üzerine gözaltına alındı. Parlak hakkında, sosyal medya hesaplarından silah paylaşımları yapması dolayısıyla soruşturma başlatıldı. Evde yapılan aramada, ruhsatsız Glock marka tabanca ve 9 mermi bulundu.