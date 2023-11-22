Sosyal medya fenomeni Banu Parlak evinde ruhsatsız silahla yakalandı
Güzellik merkezi sahibi ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, evinde ruhsatsız silah ele geçirilmesi üzerine gözaltına alındı. Parlak hakkında, sosyal medya hesaplarından silah paylaşımları yapması dolayısıyla soruşturma başlatıldı. Evde yapılan aramada, ruhsatsız Glock marka tabanca ve 9 mermi bulundu.
Güzellik merkezi sahibi ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, evinde ruhsatsız silah ele geçirilmesi üzerine gözaltına alındı.
Banu Parlak hakkında, sosyal medya hesaplarından silah paylaşımları yapması dolayısıyla Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Soruşturma savcılığının talimatı üzerine polis ekiplerince Parlak'ın evinde yapılan aramada, ruhsatsız Glock marka tabanca ve 9 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan Parlak emniyete götürüldü.