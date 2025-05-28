Sosyal Medya Dolandırıcılarına Operasyon: 2 Tutuklama

Sosyal Medya Dolandırıcılarına Operasyon: 2 Tutuklama
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Niğde'de sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlenen 2 kişi tutuklandı. 4 şüpheli tespit edildi, 3'ü gözaltına alındı. Operasyonda birçok delil ele geçirildi.

Sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 2 kişi tutuklandı

NİĞDE - Sosyal medya platformu Facebook üzerinden ürün satışı vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatlarıyla nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde 4 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik Kayseri'de gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

Yakalanan kişilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 5 adet cep telefonu ile 4 adet sim kart ele geçirildi.

Firari durumda olan 1 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMA TEKELİ - 3.Sayfa
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