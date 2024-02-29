Sorgun'da dinlenme tesisi alev alev yandı

YOZGAT - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde E-88 Karayolu 5.kilometresindeki dinlenme tesisinde yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüyerek tesisin çatı katını kapladı.

Yangın bugün saat: 18.00 sıralarında Sorgun E-88 Karayolu 5.km'de meydana geldi. Bir süre önce kapanan dinlenme tesisi bugün henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede binanın çatı katını tamamen kaplarken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın yaklaşık 2 saatlik bir sürenin ardından kontrol altına alındı.

Çıkan yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.