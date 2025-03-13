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"Son kabadayı" Hasan Heybetli hayatını doğal nedenlerden kaybetmiş

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"Son kabadayı" olarak anılan Hasan Heybetli tutuklu bulunduğu cezaevinde ölü bulundu. Prostat kanseri tedavisi gören ayrıca kalp rahatsızlığı nedeniyle kontrol altında tutulan Heybetli'nin ilk değerlendirmelere göre doğal nedenlere bağlı olarak hayatını kaybettiği ifade edildi. Türkiye kamuoyu Heybetli'yi, sanatçı Muazzez Abacı ile evliliğinden tanımıştı.

İzmir 2 No'lu F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan, sanatçı Muazzez Abacı'nın eski eşi ve "Son kabadayı" lakaplı Hasan Heybetli (75) hayatını kaybetti. Heybetli'nin kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda netlik kazanacak ancak ilk belirlemelere göre çeşitli rahatsızlıkları bulunan ismin doğal nedenlere bağlı olarak hayatını kaybettiği ifade ediliyor.

GASP, HARAÇ, ADAM YARALAMA...

Hasan Heybetli, gasp, adam yaralama ve haraç gibi suçlardan defalarca cezaevine girdi. Türkiye kamuoyu Heybetli'yi, sanatçı Muazzez Abacı ile evliliğinden tanıdı. Çift, 1979 yılında nişanlanıp 1980'de evlendi. Bu evlilik 1983'te sona erdi. 1989'da yeniden evlenen çift, 1993 yılında tekrar boşandı.

'Son kabadayı' Hasan Heybetli hayatını doğal nedenlerden kaybetmiş

CEZASINI ÇEŞME VE İZMİR'DE GEÇİRDİ

2009 yılında İstanbul-Şişli'deki Polat Rezidans'ta döviz büfesi sahibi Fatih Edremit'in öldürülmesiyle ilgili yargılanan Heybetli, 'Kasten öldürme' suçundan 25 yıl, 'Ruhsatsız silah taşıma' suçundan ise 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme kararının kesinleşmesiyle tutuklanan Heybetli, cezasını Çeşme ve İzmir'deki cezaevlerinde geçirdi.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONUCUNDA NETLİK KAZANACAK

Heybetli, dün saat 19.00 sıralarında, İzmir 2 No'lu F Tipi Cezaevi'ndeki koğuşunda ölü bulundu. Heybetli'nin ölümü üzerine nöbetçi savcı, cezaevinde incelemelerde bulundu. Olay yerine gelen nöbetçi savcı ve adli tıp ekipleri, ilk incelemelerini tamamladı. Heybetli'nin kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda netlik kazanacak.

'Son kabadayı' Hasan Heybetli hayatını doğal nedenlerden kaybetmiş

PROSTAT KANSERİNE YAKALANDI

Cezaevinde kaldığı süre boyunca sağlık sorunlarıyla mücadele eden Heybetli, prostat kanserine yakalanmış ve bu nedenle Edirne Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görmüştü. Ayrıca kalp rahatsızlığı nedeniyle kardiyoloji servisinde düzenli kontrol altında tutuluyordu. Yapılan ilk değerlendirmelere göre, Heybetli'nin doğal nedenlere bağlı olarak hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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