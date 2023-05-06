'Son fön' operasyonunda 8 tutuklama

DİYARBAKIR - Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, güzellik salonu görünümlü iş yerinde yasa dışı bahis oynattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 11 zanlıdan 8'i tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 aylık teknik ve fiziki takipler neticesinde geçtiğimiz günlerde operasyon yapıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan 'Son fön' operasyonunda örgüt liderinin de aralarında bulunduğu gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan 8'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, eş zamanlı operasyonda yasa dışı bahisle ilgili kayıtların tutulduğu dokümanlar, çok sayıda dijital materyal ile banka ve kredi kartını ele geçirmişti. Öte yandan, operasyon çerçevesinde örgüt yöneticilerine ait 2 lüks araca da el konulduğu öğrenildi.