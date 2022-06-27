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Son dakika... Yangından sonra Bördübet havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika... Yangından sonra Bördübet havadan görüntülendi

Son dakika 3. sayfa haberi... Muğla'nın Marmaris ilçesi Bördübet mevkii Yediadalar bölgesinde 21 Haziran akşam saatlerinde çıkan ve 25 Haziran'da tamamen kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları yapılan alanlar helikopterden görüntülendi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Bördübet mevkii Yediadalar bölgesinde 21 Haziran akşam saatlerinde çıkan ve 25 Haziran'da tamamen kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları yapılan alanlar helikopterden görüntülendi.

Marmaris, Hisarönü Mahallesi'ne bağlı Bördübet mevkiinde 21 Haziran saat 20.00 sularında çıkan orman yangınının söndürme ve soğutma çalışmalarında 61 hava aracı, yüzlerce arazöz, itfaiye araçları, askeri ve emniyet araçları ile binlerce kişinin görev yaparak yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alınan yangının ardından bölge helikopterinden görüntülendi.

Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme helikopterleri duman nöbetlerine devam ederken, basın mensupları ile bir keşif uçuşu gerçekleştirdi. Yangının ilk başladığı bölgelerden son bulduğu bölgenin üzerinde uçan helikopter içinden basın mensupları son durumu havadan görüntüleme imkanı buldu.

4 bin 500 hektarlık alanda çıkan yangının tamamen kontrol altına alındığı, bölgelerde yer yer soğutma çalışmalarının da, hem havadan hem karadan devam ettiği öğrenildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

21 Haziran Marmaris Muğla 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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