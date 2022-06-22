Son dakika haberleri... Yangın söndürme helikopterinin alevlerle mücadelesi böyle görüntülendi Son dakika 3. sayfa haberine göre Yangın söndürme helikopterinin alevlerle mücadelesi böyle görüntülendi Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangını ile mücadelede büyük öneme sahip yangın söndürme helikopterlerinin alevlerle mücadelesini, İhlas Haber Ajansı ekibi görüntüledi. Yangın söndürme helikopterinin alevlerle mücadelesi böyle görüntülendi MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangını ile mücadelede büyük öneme sahip yangın söndürme helikopterlerinin alevlerle mücadelesini, İhlas Haber Ajansı ekibi görüntüledi. Marmaris Bördübet Adalar Mevkii'ndeki orman yangınını söndürme çalışmalarında havadan müdahalede öne çıkan yangın söndürme helikopterleri, alevlerin söndürülmesi ve kontrol altına alınmasında büyük önem arz ediyor. "İHA ekibi o anları görüntüledi" Bir sortide 2,5 ton suyu yangın bölgesine dökebilen helikopterlerin alevlerle mücadelesi İhlas haber Ajansı ekibi tarafından görüntülendi. Yangın söndürme helikopterine binen İHA ekibi, helikopterin sortilerini ve yangınla mücadelesini kayıt altına alırken, alevlerle mücadelede havadan müdahalenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın — Haberler (@Haberler) June 21, 2022 İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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